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В Тюменской области стартовала онлайн-викторина "Русский язык – живая связь времен"

Общество, 10:03 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

VI Международная онлайн-викторина "Русский язык – живая связь времен", приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, стартовала в Тюменской области. Проверить свои знания русском языке, его истории, культуре и выдающихся личностях могут все желающие. Для этого нужно пройти по ссылке и ответить на вопросы.

Викторина продлится до 22 мая. Она включает в себя четыре тематических блока. Три из них посвящены пяти фактам о русском языке, пяти фамилиям великих деятелей, пяти историям успеха, еще один блок - "А как говорят студенты?". Викторина включает текстовые вопросы, видеовопросы, пояснения и интересные историко-культурологические справки.

К примеру, участникам викторины предлагается вспомнить как назывался восклицательный знак в русском языке в XVI–XVIII веках, почему Александр Пушкин не использовал слова на букву "Ф" в "Сказке о царе Салтане", и кто является автором поэмы "Реквием", посвященной памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

"Цель викторины – повысить интерес к культуре и традициям России, популяризировать изучение русского языка и литературы, укрепить гражданское единство и сохранить этнокультурное многообразие. Организаторами выступают Общественная палата Тюменской области, Тюменское региональное отделение Ассамблеи народов России, Тюменский индустриальный университет", - рассказала член регоотделения АНР, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова.

Любовь Голышева

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