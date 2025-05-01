Пресс-конференция о подготовке к региональному этапу конкурса "Лучший по профессии"
Трансляция пресс-конференции о подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 13 часов.
Спикеры: директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова, директор ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Тамара Шпак, руководитель образовательно-производственного центра "Транспорт и дорожное строительство" ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Леонид Андреев.