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Пресс-конференция о подготовке к региональному этапу конкурса "Лучший по профессии"

Общество, 12:24 15 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции о подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 13 часов.

Спикеры: директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова, директор ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Тамара Шпак, руководитель образовательно-производственного центра "Транспорт и дорожное строительство" ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Леонид Андреев.

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