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153 нарушения противопожарного режима выявили в Тюменской области

Происшествия, 19:26 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

153 нарушения особого противопожарного режима выявили в Тюменской области. По итогам на граждан составили 146 протоколов об административном правонарушении, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Только за последние сутки инспекторы выявили четыре нарушения. Один из фактов зафиксировали в Ялуторовске. Местный житель занимался сварочными работами на своем участке, не очистив заранее территорию от горючих материалов. В результате загорелась трава на площади 40 кв. м. Огонь потушили прибывшее на место пожарные. Ялуторовчанину предстоит уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, в Тюменской области особый противопожарный режим действует с 5 апреля. Запрещено посещать леса, разводить костры и жечь сухую траву. О лесном пожаре необходимо сообщить по тел. 8-800-100-94-00 или 112.

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# лесной комплекс , нарушители , особый противопожарный режим

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