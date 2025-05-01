153 нарушения противопожарного режима выявили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

153 нарушения особого противопожарного режима выявили в Тюменской области. По итогам на граждан составили 146 протоколов об административном правонарушении, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Только за последние сутки инспекторы выявили четыре нарушения. Один из фактов зафиксировали в Ялуторовске. Местный житель занимался сварочными работами на своем участке, не очистив заранее территорию от горючих материалов. В результате загорелась трава на площади 40 кв. м. Огонь потушили прибывшее на место пожарные. Ялуторовчанину предстоит уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, в Тюменской области особый противопожарный режим действует с 5 апреля. Запрещено посещать леса, разводить костры и жечь сухую траву. О лесном пожаре необходимо сообщить по тел. 8-800-100-94-00 или 112.