Человек погиб на пожаре в Вагайском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб на пожаре в дер. Яркова Вагайском районе ночью 15 мая. Возгорание произошло на ул. Мира, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели жилой деревянный дом, хозяйственная постройка и автомобиль.

Сотрудники МЧС России остановили распространение огня. Площадь пожара составила 91 квадратный метр.

Причина ночного происшествия устанавливается.