  • 15 мая 202515.05.2025четверг
  • USD80,2237
    EUR90,3821
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер восточный

Человек погиб на пожаре в Вагайском районе

Происшествия, 08:41 15 мая 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб на пожаре в дер. Яркова Вагайском районе ночью 15 мая. Возгорание произошло на ул. Мира, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели жилой деревянный дом, хозяйственная постройка и автомобиль.

Сотрудники МЧС России остановили распространение огня. Площадь пожара составила 91 квадратный метр.

Причина ночного происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:41 15.05.2025Человек погиб на пожаре в Вагайском районе
07:36 15.05.2025Три ДТП с участием детей произошли в Тюмени
20:52 14.05.2025Пятерых водителей задержали в Тюмени за флешмоб во дворе
20:45 14.05.202511 дел по статьям "Диверсия" и "Террористический акт" возбудили в Тюменской области за полтора года  

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора