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В Тюменской области отремонтируют 1,6 тыс. конструктивных элементов многоквартирных домов

Общество, 20:19 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 600 конструктивных элементов многоквартирных домов отремонтируют в Тюменской области до конца 2026 года. На сегодняшний день идёт активное размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов рассказал в эфире программы "Час Тюмени".

"Нам необходимо за оставшиеся время, то есть до конца 2026 года, отремонтировать 1619 различных конструктивных элементов - это крыши, инженерные системы и так далее. Сегодня у нас заключены контракты на ремонт 842 элементов, осталось законтрактовать 777 конструктивных элементов", - заявил он.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Тюменской области 10 лет. За это время Фондом отремонтировано более 10 тыс. конструктивных элементов.

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# капитальный ремонт , многоквартирные дома , Павел Перевалов

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