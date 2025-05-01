Тюменские семьи приглашают на областной фестиваль ГТО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в Тюмени 17 и 18 мая. На старт выйдут команды из всех муниципальных образований региона, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В первый день участники проплывут 25 м и 50 м, попробуют свои силы в стрельбе из электронного оружия. Во второй день спортсменов ждут силовые и гимнастические испытания, забеги на 30 м и 60 м.

В рамках фестиваля пройдет региональный этап всероссийского марафона "Земля спорта". Заслуженный мастер спорта России по скалолазанию Юлия Каплина проведет разминку для участников.

Сильнейшая команда получит путевку на всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд, который пройдет в августе в Чебоксарах.