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Тюменские семьи приглашают на областной фестиваль ГТО

Спорт, 11:18 16 мая 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в Тюмени 17 и 18 мая. На старт выйдут команды из всех муниципальных образований региона, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В первый день участники проплывут 25 м и 50 м, попробуют свои силы в стрельбе из электронного оружия. Во второй день спортсменов ждут силовые и гимнастические испытания, забеги на 30 м и 60 м.

В рамках фестиваля пройдет региональный этап всероссийского марафона "Земля спорта". Заслуженный мастер спорта России по скалолазанию Юлия Каплина проведет разминку для участников.

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Сильнейшая команда получит путевку на всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд, который пройдет в августе в Чебоксарах.

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