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Новый фрезерный станок позволит тюменской компании изготавливать инновационные детали

Экономика, 13:41 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый фрезерный станок с числовым программным управлением поступил от проверенного поставщика из Китая в ООО "НеоМаш". Он весит более девяти тонн, имеет пять осей, для Тюмени это уникальное оборудование.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор предприятия Владимир Блашенцев.

"Станок позволит увеличить производственную мощность в разы. Он дает нам возможность отказаться от сторонних подрядчиков. И определённые виды изделий, которые ранее мы даже не могли и подумать изготавливать, станут доступны", - уточнил Владимир Блашенцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Пуско-наладочный процесс станка начнется на днях. По словам начальника цеха ООО "НеоМаш" Александра Юдина, агрегат оснащен двумя дополнительными осями производства деталей очень сложных форм.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"У станка мощность главного шпинделя 11 киловатт, в пике – до 15-ти. Нагрузка на ствол до полутора тонн. В отличие от других станков такого же класса он обладает более высокой точностью за счет использования качественных направляющих", - добавил Александр Юдин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Изготовлением нестандартных приборов, агрегатов, оборудования совместно с ведущими российскими институтами "НеоМаш" занимается с 2021 года. За это время они успели получить девять патентов на свои изобретения. Сотрудники компании оперативно реагируют на запросы, в первую очередь нефтяников, участников Нефтегазового кластера.

"Частично это наше стандартное оборудование, но с улучшенными характеристиками и нестандартным программным обеспечением. Это насосы высокого давления, химические реакторы, и многое другое", - пояснил Владимир Блашенцев.

Как участник кластера компания "НеоМаш" регулярно участвует в Промышленно-энергетическом форуме TNF. Так, в 2024 г., на специальном треке гендиректор представил коллегам и потенциальным заказчикам проект "Импортоопережение в лабораторном приборостроении". Это системы непрерывного синтеза при высоком давлении и температуре.

В число новинок тюменских разработчиков на сегодня входит установка исследования пенных систем. Агрегат в разы превосходит германский аналог.

Постепенно продукция от "НеоМаш" завоевывает зарубежный рынок. Представительство компании уже работает в Казахстане. Идут переговоры о сотрудничестве с компаниями Беларуси.

Анжела Лебедева

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# импортозамещение , инновации , нефтегазовая отрасль , нефтегазовый кластер

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