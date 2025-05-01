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Восемь нарушений правил охоты выявили в Тюменской области за неделю

Общество, 19:26 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь случаеа административных правонарушений в области охоты выявили сотрудники Госохотдепартамента региона в период с 5 по 11 мая.

Всего за неделю специалисты провели 111 выездов в охотничьи угодия и 33 - в особо охраняемые природные территории. В Бердюжском и Уватском районах инспекторы выявили граждан, которые охотились без разрешительных документов. В Юргинском местный житель находился в лесу на транспорте с расчехленным оружием. В Нижнетавдинском районе нарушитель проигнорировал законное распоряжение должностного лица.

Кроме того, в Исетском и Тюменском районах зафиксированы случаи ДТП с дикими животными — косулей сибирской и лосем, сообщает пресс-служба департамента.

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# Госохотдепартамент , охота

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