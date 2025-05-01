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В Тюменской области лучших по профессии выберут в трех номинациях

Общество, 14:03 15 мая 2025

ИА "Тюменская линия"

В трех номинациях пройдет региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в Тюменском колледже производственных и социальных технологий 29 и 30 мая. Эксперты определят победителей среди электромонтеров, машинистов экскаваторов и бульдозеров.

Об этом во время пресс-конференции о подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" сообщила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 15 мая.

"Это новый для нас конкурс. Связано это с тем, что вступил в силу новый национальный проект "Кадры". И реализуется данный конкурс в рамках федерального проекта "Человек труда". Архитектура конкурса предполагает ежегодное его развитие. Из 20 номинаций конкурса 15 постоянные на шесть лет, четыре - новые, их определяет каждый субъект в зависимости от заявок социальных партнёров, отраслевых ведомств. И есть спецноминация "Второй старт" для тех, кто переобучился по новой профессии в рамках нацпроекта", - пояснила Ефремова.

В Тюменской области машинисты бульдозеров, экскаваторов и электромонтеры в возрасте от 21 года могут самостоятельно или через работодателя подать заявку на участие в состязании через единую цифровую платформу в сфере труда и занятости "Работа России".

Площадкой для соревнований профессионалов станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий. На его базе действует кластер "Транспорт и дорожное строительство". Он появился благодаря участию учреждения в федеральной программе "Профессионалитет".

Задания для конкурсантов разработали сотрудники колледжа и партнеры. Оценивать работников будут 22 приглашенных эксперта и преподаватели.

Победители получать денежное вознаграждение от 100 до 150 тыс. рублей. Они представят регион на федеральном этапе конкуса "Лучший по профессии" в Волгограде и Новочебоксарске в октябре и августе соответственно.

Призовой фонд – 1 млн 800 тыс. рублей.

Анжела Лебедева

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# Вероника Ефремова , конкурс , национальный проект Кадры , профессии

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