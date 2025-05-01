Супружеские пары, прожившие вместе более 50 лет, наградили в Сладковском районе

| Фото: ИИЦ "Трудовое знамя" | Фото: ИИЦ "Трудовое знамя"

Супружеские пары, которые прожили вместе более 50 лет, наградили в Сладковском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Памятные медали и благодарственные письма губернатора Тюменской области семьям вручил глава муниципалитета Александр Иванов.

“Семья формирует такие ценности, как любовь, уважение, взаимопомощь и поддержка. Долгие и крепкие союзы наших юбиляров вдохновляют и служат образцом для подражания. Поддержание и развитие семейных ценностей является одной из важнейших задач любого государства", – сказал он.

После торжественного мероприятия глава района навестил Михаила и Любовь Шитиных и вручил памятную медаль и благодарственное письмо губернатора, также поздравив с 55-летним юбилеем со дня бракосочетания.