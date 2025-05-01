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Цифровые проекты Тюменской области заняли призовые места в премии "Умный город"

Общество, 21:08 15 мая 2025

Сергей Храмов | Фото: Сергей Храмов

Цифровые проекты Тюменской области заняли призовые места в национальной премии "Умный город" сразу в нескольких номинациях. Пост об этом в Telegram-канале оставил глава региона Александр Моор.

Премия проводится для обмена передовым опытом внедрения цифровых технологий и сервисов для улучшения качества жизни людей и повышения безопасности городской среды.

Регион занял первые места в номинации "СВОИ" за проект "Информационная система ”Книга памяти”" и в номинации "Умная дорога" с проектом "Мобильный программный комплекс мониторинга состояния улично-дорожной сети".

Не остались без внимания и проекты, посвященные мониторингу энергоснабжения и развитию регионального виртуального консультанта Тюменской области. Они заняли второе и третье места соответственно в своих номинациях. Кроме этого, стали финалистами в номинации "Активный город" с проектом "Портал конкурса на получение субсидий Тюменской области".

“Поздравляю номинантов и лауреатов. Этот успех показывает, что наш регион является одним из флагманов в развитии цифровых сервисов, которые помогают делать жизнь безопаснее и комфортнее!”, – сказал он.

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