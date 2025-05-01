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Более 180 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Тюмени

Происшествия, 14:14 16 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 180 тыс. рублей украли мошенники у 42-летней жительницы Тюмени. Гражданка сообщила, что захотела заработать на бирже и перечислила неизвестным крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавшей позвонил неизвестный и предложил заработать, играя на бирже. Аферист убедил женщину установить мобильное приложение, где был открыт ее брокерский счет. Туда потерпевшая вносила разные суммы. Предложение заработать на инвестициях поначалу не показались тюменке подозрительными, так как она сумела вывести небольшую сумму денег.

Спустя время для увеличения прибыли женщина оформила кредит на крупную сумму и перевела деньги на счет в приложении. После соблюдения ряда формальностей неизвестный обещал потерпевшей перевести весь выигрыш, но этого так и не произошло. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не верить предложениям о быстром заработке от биржевых игр и инвестиций. Если такое все же случилось, то необходимо обратиться в полицию.

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# кража , мошенники , УМВД России по Тюменской области

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