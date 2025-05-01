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В микрорайоне Березняковский в Тюмени по просьбе жителей проложат тротуар

Политика, 16:48 16 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тротуар проложат по ул. Планетарной в микрайоне Березняковский в Тюмени. Проект разработали в 2024 году, финансирование получено, идет подготовка к строительству, сообщает городская администрация.

Контракт на производство работ уже заключен. В июне подрядная организация приступит к строительству объекта, а специалисты Службы заказчика по благоустройству Центрального округа проконтролируют качество выполненных работ, заверил руководитель управы Центрального АО Евгений Триль.

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# строительство дорог

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