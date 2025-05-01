Об истории тюменской фотографии расскажут на лекции в Текутьевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Встреча "История тюменской фотографии в лицах" пройдет в рамках краеведческого клуба "Живой город" в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 22 мая. Начало мероприятия — в 17 часов.

2025 год стал юбилейным для многих тюменских фотографов XX века. 165 лет исполняется Луке Ивановичу Родионову, владельцу фотоателье на ул. Садовой; 140 лет со дня рождения фотографа Трофима Логиновича Банщикова; 105 лет советскому фотожурналисту Аркадию Васильевичу Космакову.

Как появилась фотография в Тюмени и какой вклад в сохранение истории внесли известные жители, расскажет краевед, старший научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения, автор двухтомного издания "История тюменской фотографии" Лев Боярский.

Для участия во встрече необходима предварительная запись по телефону: 89123823293.

Возрастное ограничение: 12+.