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Об истории тюменской фотографии расскажут на лекции в Текутьевке

Общество, 11:20 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Встреча "История тюменской фотографии в лицах" пройдет в рамках краеведческого клуба "Живой город" в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 22 мая. Начало мероприятия — в 17 часов.

2025 год стал юбилейным для многих тюменских фотографов XX века. 165 лет исполняется Луке Ивановичу Родионову, владельцу фотоателье на ул. Садовой; 140 лет со дня рождения фотографа Трофима Логиновича Банщикова; 105 лет советскому фотожурналисту Аркадию Васильевичу Космакову.

Как появилась фотография в Тюмени и какой вклад в сохранение истории внесли известные жители, расскажет краевед, старший научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения, автор двухтомного издания "История тюменской фотографии" Лев Боярский.

Для участия во встрече необходима предварительная запись по телефону: 89123823293.

Возрастное ограничение: 12+.

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# краеведение , лекция

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