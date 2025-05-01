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2 тысячи 125 человек зарегистрированы безработными в Тюменской области

Общество, 16:41 18 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 125 человек зарегистрированы безработными в Тюменской области. Работодателям региона требуется 21 тыс. 462 специалиста.

В частности, 3 тыс. 595 вакансий заявлено в сфере строительства; 1 тыс. 760 – в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 651 – в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, сообщает Вслух.ру.

В организации требуются инженеры. Открыто 296 вакансий для специалистов без указания профиля. Они смогут зарабатывать до 58 тыс. 902 руб. в месяц. 14 мест есть для инженеров по ремонту, им готовы платить до 126 тыс. руб. в месяц. Столько же вакансий для инженеров-проектировщиков, для них зарплата до 82 тыс. руб.

Всего в списке службы занятости 189 профессий для служащих и 148 рабочих профессий. Отметим, что за четыре месяца 2025 года за содействием в поиске работы обратилось 6 тыс. 190 соискателем, из которых 46,1% были трудоустроены.

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