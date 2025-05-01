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Около 1,5 тысяч человек посетили передвижную выставку "Эхо войны" в Тобольском районе

Общество, 13:35 18 мая 2025

из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

Около 1,5 тыс. детей и взрослых увидели передвижную выставку "Эхо войны" в Тобольском районе. Этот проект посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Об этом в своих соц. сетях рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Десять сельских школ объехала экспозиция, где собраны уникальные свидетельства Великой Отечественной войны. Их собирали и бережно хранят люди, которым дорога история родного края. Музей есть в каждой школе Тобольского района. Каждый - уникален. Выставка объединила фонды сельских музеев, чтобы артефакты увидели "свет"", - отметил он.

Специально для этой выставки подготовили гидов, создали брошюру с описанием и QR-кодом, он ведет на сайт виртуального музея Тобольского района. Его открыли год назад, оцифровка фондов продолжается.

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# книжная выставка

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