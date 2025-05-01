В Тюмени горела хозяйственная постройка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка загорелась на ул. Троицкой в Тюмени 17 мая. Площадь пожара составила 10 кв. м, никто не пострадал. Предварительная причина - короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Похожий случай произошел в Ялуторовске на ул. 40 лет Октября. Огонь с хозяйственной постройки перекинулся на соседнее строение. Общая площадь пожара составила 11 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Позже в д. Есаулова Тюменского района из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

На 3 км трассы Усть-Ламенка - Ламенский в Голышмановском районе из-за короткого замыкания загорелся автомобиль Ford Transit. Пострадавших нет.

Всего 17 мая в Тюменской области зафиксировали четыре техногенных пожаров. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.