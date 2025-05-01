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Пять концертов вошли в программу XVI фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Общество, 12:03 20 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять концертов вошли в программу XVI Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 5-12 июля. Все они имеют разную направленность.

Тюменское концертно-театральное объединение разместило информацию о первых трех: "Тобольский манускрипт", "Музыка веры", "Гори, солнце, ярче!"

Оркестр "Камерата Сибири", художественный руководитель и главный дирижер Фаузия Тажина, представят "Тобольский манускрипт" во Дворце наместника 6 июля в 18 часов.

Солисты: Анна Недоспасова (клавесин, Новосибирск), Фаузия Тажина (скрипка).

"Программа проекта основывается на реконструкции сочинений, входящих в уникальный памятник музыкальной культуры, репертуарной тетради, составленной в Тобольске в первой трети XVIII века. Речь идет о сборнике, составленном в 1715 году шведским военнопленным гобоистом Густавом Блидстрёмом. Он записал более 300 небольших инструментальных сочинений для одного и двух мелодических голосов. Объемное собрание насчитывает большое число военных маршей, итальянские, французские, польские и шведские танцы. Это одна из самых значительных по объему рукописей, представляющих картину музыкального быта рубежа XVII - первой половины XVIII столетия", - рассказали организаторы.

Хоровая капелла Тюменской филармонии даст концерт духовной музыки "Музыка веры" начнется в церкови Захарии и Елизаветы 7 июля в 17 часов. Коллектив исполнит сочинения композиторов-священников первой половины XX века Михаила Гривского и Георгия Извекова.

8 июля в 19 часов в концертном зале Тобольского драматического театра начнется программа в День любви, семьи и верности "Гори, солнце, ярче!".

Подробнее о программе фестиваля - по ссылке.

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