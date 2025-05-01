Глава СК РФ поручил доложить о проверке по поводу избиения девочки на площадке в Тюмени

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по поводу избиения девочки на площадке в Тюмени. Речь идет о конфликте, произошедшем 18 мая.

По данным следствия, на одной из детских площадок женщина неславянской внешности, желая освободить качели, заставила своего ребенка несколько раз ударить девочку по спине, после чего сама нанесла ей удар ногой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

После завершения расследования глава СК также поручил предоставить ему результаты дела.