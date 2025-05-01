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Тюменцев приглашают на первый летний маркет "Солянка" в "Речной порт"

Общество, 08:27 23 мая 2025

Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктория Макарова, ИА "Тюменская линия"

Летний маркет локальных брендов, мастеров ручной работы и эко-проектов "Солянка" пройдет в Инженерном центре "Речной порт" 31 мая и 1 июня. Тюменцев ждут более 100 стендов с авторскими товарами, живая музыка, фудкорт и творческие мастер-классы, сообщают организаторы.

Гости маркета смогут купить предметы из керамики, декор, эко-косметику, одежду, сладости ручной работы и другое. Для них выступят диджеи, будет работать фудкорт от локальных брендов. Желающие смогут посетить мастер-классы по лепке из керамики, мозаике, расписать гипсовые фигурки и другое.

Помимо этого организаторы подготовили интерактивные зоны: цветочный и виниловый обменники, садовый маркет, бьюти-станция и релакс-зона.

Оба дня маркет будет работать с 12 до 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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