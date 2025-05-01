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В Тобольском районе провели весенний учет ремонтно-маточных стад ценных рыб

Общество, 08:14 23 мая 2025

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Весенний учет ремонтно-маточных стад ценных пород рыб провели на научно-производственном участке "Волково" в Тобольском районе. Об этом сообщает тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

"Успешное искусственное воспроизводство популяций ценной рыбы начинается с правильного содержания ремонтно-маточных стад. Все рыбоводные процессы сезонны и подчиняются жизненному циклу рыбы. После зимовки, каждую весну, на садковых хозяйствах проходит бонитировка – учёт содержащихся особей", - уточняется в сообщении.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Специалисты ВНИРО поштучно пересчитали, осмотрели и взвесили рыбу. Полученные данные позволят рыбоводам оценить физиологическое состояние особей и понять, как прошла зимовка и готова ли рыба к активному нагулу перед осенним нерестом.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Отметим, научно-производственный участок "Волково" открыли 22 года назад. В садковом хозяйстве содержат самое крупное ремонтно-маточное стадо сиговых в Западно-Сибирском бассейне – около 150 тыс. экземпляров ценных видов рыб - муксун, нельма, чир, тугун, омуль, пелядь речная и озёрная. Возраст рыбы: от годовиков – до взрослых особей старше десяти лет. Содержание такого количества производителей позволяет Тюменскому филиалу ВНИРО выпускать в естественную среду обитания больше 100 млн молоди ценной рыбы ежегодно.

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# рыбоводство , Тобольский район , Тюменский филиал ВНИРО

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