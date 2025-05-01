В Армизонском районе ремонтируют поселковые дороги

| Фото: глава Армизонского района Дмитрий Ульянов | Фото: глава Армизонского района Дмитрий Ульянов

Дорогу в сторону Бердюжья ремонтируют в Армизонском районе. Дорожные строители уже уложили нижний слой асфальтобетона, сообщил глава муниципального образования Дмитрий Ульянов.

"Вновь проехал и осмотрел ремонт автомобильной дороги Армизон - Бердюжье. Рад сообщить, что нижний слой уже завершён, перешли на второй участок автодороги от Армизона в сторону деревни Снегирева", - уточнил глава района.

По его словам, обновление дорожного полотна продвигается по графику. Трудятся на участке сотрудники ДРСУ.