В Армизонском районе ремонтируют поселковые дороги
Дорогу в сторону Бердюжья ремонтируют в Армизонском районе. Дорожные строители уже уложили нижний слой асфальтобетона, сообщил глава муниципального образования Дмитрий Ульянов.
"Вновь проехал и осмотрел ремонт автомобильной дороги Армизон - Бердюжье. Рад сообщить, что нижний слой уже завершён, перешли на второй участок автодороги от Армизона в сторону деревни Снегирева", - уточнил глава района.
По его словам, обновление дорожного полотна продвигается по графику. Трудятся на участке сотрудники ДРСУ.