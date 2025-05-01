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Более 330 тысяч раз превысили скорость водители Тюменской области

Общество, 19:10 23 мая 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

335 тыс. раз превысили скорость водители Тюменской области в 2025 г. Неправильный выбор скорости движения является одной из основных причин аварий в регионе, сообщает инфоцентр правительства.

"Превышение скорости фиксируют стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотофиксации нарушений правил дорожного движения на федеральных, региональных дорогах и в городах Тюменской области", - подчеркнул начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Комплексы работают на аварийных участках — третьем километре Окружной дороги Тюмени, в обоих направлениях, и на четвертом километре автодороги Тюмень – Боровский - Богандинский. Годом ранее на первом участке в четырех авариях ранены пять человек, на втором – произошло пять дорожно-транспортных происшествий, пострадали пять человек.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что в населенных пунктах максимальная скорость движения транспорта составляет 60 км в час.

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