Более 330 тысяч раз превысили скорость водители Тюменской области

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

335 тыс. раз превысили скорость водители Тюменской области в 2025 г. Неправильный выбор скорости движения является одной из основных причин аварий в регионе, сообщает инфоцентр правительства.

"Превышение скорости фиксируют стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотофиксации нарушений правил дорожного движения на федеральных, региональных дорогах и в городах Тюменской области", - подчеркнул начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Комплексы работают на аварийных участках — третьем километре Окружной дороги Тюмени, в обоих направлениях, и на четвертом километре автодороги Тюмень – Боровский - Богандинский. Годом ранее на первом участке в четырех авариях ранены пять человек, на втором – произошло пять дорожно-транспортных происшествий, пострадали пять человек.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что в населенных пунктах максимальная скорость движения транспорта составляет 60 км в час.