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От бумажных квитанций отказались пять тысяч жителей Тюменской области

Общество, 19:21 23 мая 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

От бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги отказались пять тыс. жителей Тюменской области за год. Они предпочли получать счета по электронной почте. Всего направлено 917 тыс. 395 таких квитанций.

Такие данные Тюменского рассчетно-информационного центра о работе за 2024 год приводит департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Специалисты считают такой подход не только удобным, но и экологичным. Сэкономлено свыше 1 тысячи 800 пачек или 4,5 тонны бумаги. Число активных пользователей в электронных сервисах ТРИЦ выросло почти на 53 тысячи и составило 614 тысяч 167", - уточнили в департаменте.

За год мобильное приложение ТРИЦ скачали более 47 тыс. новых пользователей. В сервисе внедрена онлайн-оплата при помощи СБП. Это избавило людей от необходимости ввода данных карт.

Более 40% абонентов передают показания приборов учета через приложение. Всего в 2024 году ТРИЦ принял и обработал более 11,9 млн. показаний, что на 0,8 млн больше, чем в 2023 году.

Остаются востребованными и абонентские пункты обслуживания клиентов. 11 пунктов работают в различных административных округах Тюмени, в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. Дополнительные офисы расположены в партнерских центрах - АО ЭК "Восток", агентствах недвижимости "Сова" и "Этажи".

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# ЖКХ , оплата услуг , ТРИЦ

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