Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области. Рейды проведут в пятницу, субботу и воскресенье на федеральных и муниципальных дорогах, сообщает Госавтоинспекция.

Инспекторы призывают водителей не садиться за руль после употребления спиртных напитков, а население региона к непримиримой позиции в отношении пьяных водителей. О таких фактах можно сообщить в полицию, на них незамедлительно реагируют сотрудники Госавтоинспекции.