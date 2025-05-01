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Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области

Общество, 19:32 23 мая 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области. Рейды проведут в пятницу, субботу и воскресенье на федеральных и муниципальных дорогах, сообщает Госавтоинспекция.

Инспекторы призывают водителей не садиться за руль после употребления спиртных напитков, а население региона к непримиримой позиции в отношении пьяных водителей. О таких фактах можно сообщить в полицию, на них незамедлительно реагируют сотрудники Госавтоинспекции.

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# ГИБДД по Тюменской области , пьяные водители

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