В Тюменской области подали 82,1 тысячи заявлений о регистрации прав на недвижимость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

82,1 тыс. заявлений о регистрации прав на недвижимость подали в Тюменской области с января по апрель 2025 года. Еще 12,3 тыс. – о постановке на кадастровый учет, сообщает региональный Росреестр.

Вместе с тем, среди обращений лидируют запросы о предоставлении сведений из Единого госреестра недвижимости. Всего за четыре месяца в управлении приняли 1,4 млн заявлений.

Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде, можно по телефону (3452) 55-58-58, по вопросам получения сведений, содержащихся в ЕГРН - (3452) 25-90-01.