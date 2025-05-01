Пьяного мотоциклиста без прав задержали автоинспекторы на трассе в Ишимском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного водителя за рулем мотоцикла задержали сотрудники Госавтоинспекции на 564 км федеральной автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Ишимском районе. Мужчина пояснил сотрудниками ГАИ, что пил с другом водку, а затем поехал из села Мизонова на заправку. Водительского удостоверения он не имеет.

Показания алкотестера 41-летнего водителя мотоцикла "ИМЗ 8.103" составили 1,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель привлечен к административной ответственности, мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

Всего за выходные, 24 и 25 мая, сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 32 пьяных водителя.

"Все чаще нетрезвых водителей задерживают на мотоциклах и мопедах. При этом многие мотоциклисты не имеют права управления транспортом, а значит знаний ПДД и достаточных навыков вождения мотоцикла, отчего являются еще опаснее для окружающих людей", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.