Кинологи Росгвардии из разных регионов России повысили в Тюмени профессиональное мастерство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 военнослужащих, сотрудников Росгвардии, а также специалисты гражданской службы со своими питомцами из разных регионов России завершили курс по программе профессионального обучения на базе Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии в Тюмени.

В течение четырех месяцев они совершенствовали знания по дисциплинам кинологии и военной службы, сдавали зачёты и экзамены по физической, огневой, военно-политической подготовке, а также оттачивали практические навыки и повышали умения дрессировки своих четвероногих напарников, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Выпускников поздравили старший офицер кинологического отдела управления Уральского округа подполковник Ануар Баймухаметов, начальник тюменского кинологического центра Василий Полежаев.

Председатель совета ветеранов тюменского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка подполковник запаса Александр Бухарин отметил высокий профессионализм преподавателей центра. Ветеран нацелил кинологов на сохранение традиций кинологической службы, подчеркнув важность верности долгу и любви к Отечеству.

Очередной курс профессиональной подготовки на базе тюменского кинологического центра стартует уже в августе 2025 года.