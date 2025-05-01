11 техногенных пожаров произошло за сутки в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за прошедшие сутки. Пострадали три человека, еще трое – эвакуированы. Подразделения МЧС России по Тюменской области восемь раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, помощь населению оказана четыре раза.

Короткое замыкание стало причиной пожара в поселке Боровский на улице Лермонтова. Здесь горели хозяйственные постройки, огонь охватил 250 кв. м строений. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Травмирован один человек.

В Тюмени днем в гаражном кооперативе "Учебный" на улице 30 лет Победы огонь повредил 20 квадратных метров одного из гаражей. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. По этой же причине на улице Ивана Крылова в областном центре произошел пожар в гараже кооператива "Газовик". Огнем повреждена внутренняя отделка на площади 24 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

На улице Советской в поселке Боровский огонь повредил 12 квадратных метров внутренней отделки в однокомнатной квартире пятиэтажного дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы три человека. Один человек получил отравление продуктами горения. Причина пожара устанавливается.

Из-за неосторожного обращения с огнем в девятом часу вечера в Тюмени на улице Ижевской произошел пожар в нежилом доме. Огонь повредил 60 квадратных метров строения. Пострадавших нет.