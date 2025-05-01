Тюменцам расскажут историю судостроительного завода

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Завод, выпускавший торпедные катера" начнется в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 30 мая в 17 часов. Специальным гостем встречи станет ветеран завода Юрий Андреев, сообщает городской департамент культуры.

Он предоставил Централизованной городской библиотечной системе обширные архивные данные, включающие исторические сведения и списки трудившихся на тюменских заводах в военные годы. Работа по их сбору продолжалась долгие годы, в ней принимали участие ветераны многих тюменских предприятий. Эти данные легли в основу и дали старт проекту "Труженики тыла".

Количество мест ограничено: необходима предварительная запись. Задать вопросы и предварительно записаться можно по телефону 22-52-37, или оставив заявку на посещение на официальном сайте.