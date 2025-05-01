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Тюменские поисковики восстанавливают артефакты времен Великой Отечественной войны

Общество, 17:34 26 мая 2025

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ежегодный проект "Школа реставратора" проходит во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени с 19 по 30 мая. Юные поисковики из разных отрядов готовят находки с мест сражений к экспонированию в музейных выставках, сообщает информационный центр правительства региона.

20 воспитанников поисковых отрядов прошли краткий теоретический курс по основам реставрации и музейному делу, после чего приступили к практическим занятиям. Используя различные инструменты и химические растворы, ребята по крупицам восстанавливают историю.

Большинство будущих экспонатов привезены поисковиками региона из весенней экспедиции в Новгородской области. Отреставрированные предметы представят в Музее истории поискового движения Тюменской области, а также на выставках общеобразовательных учреждений города.

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