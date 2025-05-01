В Тюмени обсуждают довузовскую подготовку и обучение иностранных студентов

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Вопросы довузовской подготовки и обучения иностранных студентов обсуждают на международной конференции в Тюмени. Тюменский медицинский университет помогает школьникам углубленно изучать предметы естественно-научного цикла, такие как химия и биология, а иностранным студентам успешно осваивать русский язык и адаптироваться к новой культурной и образовательной среде.

Для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в этих областях организована межвузовская научно-методическая конференция с международным участием "Образование в рамках траектории школа - вуз: технологии, методы и приемы", объединившая преподавателей биологии, химии, русского языка из ТМУ, ТВВИКУ, а также их коллег из Санкт-Петербурга, Москвы и Словацкой Республики, сообщает пресс-служба ТМУ.

"Для нас очень важно, что здесь собрались преподаватели, работающие как со старшеклассниками, так и со студентами, с российскими и иностранными учащимися. Мы сможем обменяться опытом, посмотреть новые приемы преподавания, поделиться своими наработками и применить их в своей практике для повышения качества образования", - отметила соорганизатор конференции, доцент кафедры биологии ТМУ, к.м.н. Лина Данилова.

Работа конференции проходит в секциях, посвященных довузовскому образованию в области естественных наук и актуальным проблемам обучения русскому языку как иностранному. Преподаватели обсудили вопросы профориентации школьников через олимпиады и проблемы, связанные с составлением заданий, возможности использования цифровых технологий.

Особое внимание уделено организации эффективной подготовки иностранных обучающихся. Обсуждение актуальных вопросов преподавания русского языка как иностранного охватило широкий спектр тем: от эффективного использования визуализации до применения Lego-конструирования для развития устной речи.

"В рамках нашей секции мы говорим об актуальных методах преподавания в обучении иностранных студентов: доклады посвящены адаптации иностранных студентов в российском образовательном пространстве, лингвокультурным особенностям восприятия русского текста иностранными обучающимися и другим темам. Наша цель – рассмотреть, как совершенствуются образовательные технологии, чтобы повысить качество подготовки поступающих в университет", - сказала заведующая кафедрой русского языка как иностранного ТМУ Ольга Макарова.

Почти 50 обучающихся подготовительных и первых курсов Тюменского медицинского университета и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова представят доклады на заседании круглого стола "Россия гостеприимная: этнокультурное разнообразие и межкультурная коммуникация". Он посвящен Дню славянской письменности и культуры.