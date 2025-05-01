В Тюмени наградили победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального этапа XIV конкурса "Вместе в цифровое будущее" наградили в Тюмени. От средств массовой информации Тюменской области приняли 30 статей, репортажей и аналитических материалов. Организаторы конкурса – представители компании "Ростелеком" – подчеркнули высокий профессиональный уровень работ.

"Регион достиг хороших показателей в направлении цифровизации, для нас это уже не будущее, а настоящее. Это было бы невозможным в том числе без вас, вашей работы по популяризации современных технологий. Сегодня эта деятельность особенно актуальна: чтобы цифровизация могла коснуться каждого жителя, каждого дома, при этом мы умели противостоять кибермошенничеству, а это настоящий бич нашего времени. Мошенники похищают значительные средства, в том числе у наших земляков, и профилактика таких преступлений сегодня особенно важна", - подчеркнула директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

Она также поблагодарила компанию "Ростелеком" за организацию конкурса и поддержку журналистского сообщества Тюменской области.

Больше всего работ на конкурс заявили корреспонденты интернет-СМИ и информационных агентств. Председатель регионального отделения Союза журналистов России Павел Девайкин, вручая призы победителям, отметил, что представленные материалы были интересными. Первое место члены жюри отдали корреспонденту интернет-газеты "Вслух.ру" Екатерине Пономаревой.

Награды победителям номинации "Телевидение и видео контент" вручил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, мероприятие – очень важное для отрасли. Журналисты охотно писали про "Инфотех" и цифровые технологии, которые стали естественной частью работы и жизни. Первое место заняла корреспондент телеканала "Твоя Тюмень" Анна Рабчук.

В номинации "Печатная пресса" первое место занял журналист газеты "Слава труду" Лариса Гизатуллина из Аромашево.

Еще два журналиста тюменских СМИ вошли в число победителей на уровне Уральского федерального округа. Директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский вручил дипломы победителям. Специальными призами конкурсного жюри отметили работы обозревателя информационного агентства "Тюменская линия" Оксану Корнеенкову и шеф-редактора издания "Тюменская область сегодня" Артемия Рябкова. Также журналистам вручили благодарности.

Стратегическим партнером конкурса является Минцифры России.

Оксана Корнеенкова