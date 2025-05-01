  • 27 мая 202527.05.2025вторник
  • USD79,6588
    EUR90,4644
  • В Тюмени 24..26 С 7 м/с ветер юго-западный

В Тюмени наградили победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Общество, 16:16 27 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального этапа XIV конкурса "Вместе в цифровое будущее" наградили в Тюмени. От средств массовой информации Тюменской области приняли 30 статей, репортажей и аналитических материалов. Организаторы конкурса – представители компании "Ростелеком" – подчеркнули высокий профессиональный уровень работ.

"Регион достиг хороших показателей в направлении цифровизации, для нас это уже не будущее, а настоящее. Это было бы невозможным в том числе без вас, вашей работы по популяризации современных технологий. Сегодня эта деятельность особенно актуальна: чтобы цифровизация могла коснуться каждого жителя, каждого дома, при этом мы умели противостоять кибермошенничеству, а это настоящий бич нашего времени. Мошенники похищают значительные средства, в том числе у наших земляков, и профилактика таких преступлений сегодня особенно важна", - подчеркнула директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

﻿

Она также поблагодарила компанию "Ростелеком" за организацию конкурса и поддержку журналистского сообщества Тюменской области.

Больше всего работ на конкурс заявили корреспонденты интернет-СМИ и информационных агентств. Председатель регионального отделения Союза журналистов России Павел Девайкин, вручая призы победителям, отметил, что представленные материалы были интересными. Первое место члены жюри отдали корреспонденту интернет-газеты "Вслух.ру" Екатерине Пономаревой.

Награды победителям номинации "Телевидение и видео контент" вручил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. По его словам, мероприятие – очень важное для отрасли. Журналисты охотно писали про "Инфотех" и цифровые технологии, которые стали естественной частью работы и жизни. Первое место заняла корреспондент телеканала "Твоя Тюмень" Анна Рабчук.

В номинации "Печатная пресса" первое место занял журналист газеты "Слава труду" Лариса Гизатуллина из Аромашево.

Еще два журналиста тюменских СМИ вошли в число победителей на уровне Уральского федерального округа. Директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский вручил дипломы победителям. Специальными призами конкурсного жюри отметили работы обозревателя информационного агентства "Тюменская линия" Оксану Корнеенкову и шеф-редактора издания "Тюменская область сегодня" Артемия Рябкова. Также журналистам вручили благодарности.

﻿

Стратегическим партнером конкурса является Минцифры России.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# журналисты , конкурс профмастерства , СМИ , цифровизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 27.05.202528 мая - события дня
17:34 27.05.2025Пятеро студентов из Киргизии прошли программу академической мобильности в Тюмени
17:23 27.05.2025В Тюмени обсуждают довузовскую подготовку и обучение иностранных студентов
17:12 27.05.2025Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поможет решить вопрос ресоциализации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора