В Тюменской слободе перекроют дорогу из-за соревнований велосипедистов на три дня
Движение автомобилей от ул. Уездной до ул. Престольной и Губернской перекроют в мкрн. Комарово Тюмени 7 июня. Областной центр в течение трех дней будет принимать участников Всероссийских соревнований, чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту.
Как сообщает Главное управление строительства, 8 и 9 июня ограничат движение с 36 по 46 км автомобильной дороги Богандинский – Червишево - Чаплык.
Начало соревнований с 10 часов утра, дороги перекроют с 9 часов 50 минут до стартов.