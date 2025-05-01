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В Тюменской слободе перекроют дорогу из-за соревнований велосипедистов на три дня

Общество, 12:15 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение автомобилей от ул. Уездной до ул. Престольной и Губернской перекроют в мкрн. Комарово Тюмени 7 июня. Областной центр в течение трех дней будет принимать участников Всероссийских соревнований, чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту.

Как сообщает Главное управление строительства, 8 и 9 июня ограничат движение с 36 по 46 км автомобильной дороги Богандинский – Червишево - Чаплык.

Федерация велосипедного спорта Тюменской области | Фото: Федерация велосипедного спорта Тюменской области

Начало соревнований с 10 часов утра, дороги перекроют с 9 часов 50 минут до стартов.

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# велосипедисты , перекрытие дорог

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