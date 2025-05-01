Новый проект для молодежи Ишима представит культурный код в цифровом формате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актуальный социальный проект "Историю делают люди", который переворачивает представление о традиционных экскурсиях и краеведческих экспозициях, стартует в ишимской библиотеке им. А. И. Васильева. Инновационный формат, объединяющий классику и современность, призван привлечь внимание подростков к литературному наследию знаменитого земляка.

"Мы живем в эпоху клипового мышления, когда традиционные методы подачи информации уже не работают с полной эффективностью. Именно поэтому команда библиотекарей решила создать пространство, где классическая литература встречается с современными технологиями", - пояснила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный библиотекарь культурного учреждения Маргарита Носкова.

Результаты предварительного исследования, по словам организаторов, показали, что 82 % горожан не знакомы с творчеством писателя, чье имя носит библиотека. Это стало дополнительным стимулом для создания экспозиции. При этом 92 % опрошенных выразили желание познакомиться с творчеством А. И. Васильева, а более 90 % считают такой проект необходимым для города.

Интерактивная экспозиция использует все современные форматы: аудио- и видеоподкасты, онлайн-формат, QR-коды и увлекательные квесты. "Мы создадим не просто экспозицию, а целое образовательное пространство, где каждый посетитель сможет стать участником интерактивного путешествия по страницам жизни и творчества Анатолия Ивановича Васильева", - подчеркнула Маргарита Носкова.

Особенность проекта в том, что он говорит на языке современной молодежи, используя цифровые инструменты для сохранения культурного кода. Через современные форматы подачи информации авторы инициативы помогут подросткам открыть для себя богатство отечественной литературы.

В экспозиции предусмотрены аудиогиды с голосами местных актеров, QR-коды с дополнительными материалами, онлайн-квесты с элементами дополненной реальности и творческие задания для социальных сетей.

"Наш проект станет мостом между прошлым и настоящим. Мы используем язык современной молодежи, чтобы рассказать ей о наших корнях, о людях, которые создавали историю нашего города и края", - заключила библиотекарь.

Сейчас ведется подготовка, в сентябре проект стартует, итогом станет открытие пространства для посетителей библиотеки им. А. И. Васильева. Целевая аудитория – подростки 14-17 лет, однако экспозиция будет интересна и взрослым, интересующимся историей и культурой родного края.

Напомним, инициатива победила во втором конкурсе 2025 г. Президентского фонда культурных инициатив и получила поддержку в размере 655 тыс. 767 рублей. Всего от Тюменской области выиграли 19 проектов. Общая сумма поддержки составит более 20 млн 900 тыс. рублей.

| Фото: предоставлено Маргаритой Носковой | Фото: предоставлено Маргаритой Носковой

Инна Кондрашкина