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В Тюменском районе из-за короткого замыкания сгорели хозяйственные постройки

Происшествия, 12:04 29 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три хозяйственные постройки горели в СНТ "Мичуринец" Тюменского района 28 мая. Пожар произошел из-за короткого замыкания и повредил имущество на общей площади 48 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Помимо этого, в с. Омутинском горел одноэтажный жилой дом мансардного типа. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Всего 28 мая в Тюменской области зафиксировали три техногенных пожара. Спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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