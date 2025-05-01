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Леса Абатского района защитят от непарного шелкопряда

Общество, 11:08 30 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Леса Абатского района обработают от непарного шелкопряда. Очаг распространения этого вредителя был обнаружен на территории 2 тыс. 700 га в прошлом году. Весной обследование показало, что популяция насемомых хорошо пережила зиму, поэтому участок полностью обработают, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Для этого применяют биологический препарат, для окружающей среды он безопасен. Чтобы обработка была максимально эффективной, до 10 июня жителям запрещено посещать леса, а до 29 июня - собирать грибы, ягоды и пасти скот.

В департаменте отметили, что непарный шелкопряд наносит заметный урон лиственным породам, в его "меню" - около 300 видов деревьев. При этом у вредителя практически нет естественных врагов: птицы его не поедают.

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# Абатский район , охрана лесов

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