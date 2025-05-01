Тоболяк украл три велосипеда и сдал их в комиссионный магазин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в серии краж велосипедов задержали в Тобольске. Им оказался ранее не судимый 18-летний молодой человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полицию Тобольска обратилась женщина и рассказала, что у нее пропал велосипед. Она хранила его в подъезде многоквартирного дома на лестничной клетке. Транспортное средство было пристегнуто противоугонным тросом. Ущерб собственница оценила в 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Молодого человека задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что задержанный причастен еще к двум кражам велосипедов также из подъездов домов. Одной собственнице ущерб причинен на 15 тыс. рублей, второй – на 8 тыс. рублей.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что намеренно ходил по подъездам в поисках велосипедов. Противоугонные тросики он перерезал взятыми из дома ножницами по металлу. Похищенное имущество он сдавал в комиссионные магазины и тратил вырученные деньги на личные нужды.

В настоящее время два велосипеда изъяли и вернули законным владельцам, одной собственнице подозреваемый возместит причиненный материальный ущерб. По данным фактам возбудили уголовное дела по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Задержанному избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.