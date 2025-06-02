Шестеро тюменцев - в финале конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Шестеро тюменцев прошли в финал конкурса "Моя страна – моя Россия" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Студент Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Нижегородского педагогического университета им. Минина Александр Захватов с проектом "Мониторинг пунктуальности НГПТ (наземного городского пассажирского транспорта)" стал финалистом в номинации "Транспорт. Пути сообщения моей страны". Проект направлен на создание цифровой системы мониторинга задержек пассажирского транспорта в городах России с использованием технологий ГЛОНАСС. Система позволяет анализировать причины задержек, выявлять проблемные участки маршрутов и интегрироваться с существующей транспортной инфраструктурой.

Педагог-библиотекарь средней общеобразовательной школы № 16 имени В.П. Неймышева Надежда Леонтьева реализует региональный сетевой литературный флешмоб "Давайте вспомним строки о войне" в номинации "Моя педагогическая инициатива". Проект способствует сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне через популяризацию патриотической литературы и вовлечение школьников, педагогов и родителей в совместные образовательные и творческие мероприятия. В проекте участвуют более 8 тыс. человек, проводится широкий спектр активностей — уроки мужества, конкурсы, видеозаписи и трансляции, направленные на формирование гражданской идентичности молодого поколения.

Выпускница средней школы № 70 Дарья Шереметьева представила проект "Тюмики — легенды Тюменских улиц" в номинации "Моя гостеприимная Россия". Это культурная инициатива по установке серии скульптур, представляющих вымышленных персонажей, основанных на реальных легендах города Тюмени. С помощью QR-кодов посетители смогут узнавать истории персонажей. Проект интегрируется с семейным туристическим квестом и направлен на повышение культурной осведомленности, вовлечение семей и туристов, а также развитие туризма и культурной жизни города.

Ученица средней общеобразовательной школы № 16 имени В.П. Неймышева Елизавета Леонтьева реализует проект "Проектирование прототипа орнитоптера SkyBird" в номинации "Экология моей страны". Проект посвящён разработке беспилотного летательного аппарата для мониторинга незаконной вырубки лесов и браконьерской ловли рыбы в Тюменской области. В ходе работы проведён анализ требований орнитологов, тестирование конструкций и аэродинамическое моделирование. Проект направлен на создание эффективного и бесшумного инструмента для экологического мониторинга.

Преподаватель Тюменского медицинского колледжа Екатерина Марышонкова руководит социальным медицинским проектом "Здоровый студент", который вышел в финал в номинации "Мое здоровье". Студенты-медики организуют для студентов различных учебных заведений интерактивные мероприятия, направленные на обучение основам здорового образа жизни, гигиены и оказания первой помощи. В рамках проекта проводятся мастер-классы, демонстрации измерения жизненно важных показателей и распространение памяток по сохранению здоровья, способствуя формированию ответственного отношения к здоровью у молодёжи.

Руководитель центра сельской молодежи в ГАУ Северного Зауралья Федор Маслов представляет проект "Центр креативных проектов сельских территорий — Дом Вверх Дном" в номинации "Моя гордость. Моя малая родина". Проект направлен на комплексное развитие сельских территорий через модернизацию домов культуры и библиотек, создание экопроектов и медиа студии для популяризации села. В рамках инициативы реализуются занятия современными видами творчества, экологические реформы по сбору мусора и медиапроекты, охватывающие тысячи жителей и способствующие улучшению качества жизни и вовлечению молодёжи в развитие родных территорий.

Всего в финал всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" прошли 300 сильнейших участников. 300 финалистов – это, по словам первого заместителя генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадия Гурьянова, 300 решений для развития страны.

"За каждой цифрой – люди: школьник из села, разработавший экопроект, педагог, меняющий систему образования в своём городе, врач, внедряющий новые методы лечения в районной больнице или фермер, создающий инновационное хозяйство, - отметил он. - Конкурс даёт больше, чем победу – экспертную поддержку федерального уровня, возможность выйти на грантовое финансирование и, главное, уверенность, что их инициативы нужны России".

Уже 7 июня финалисты седлают первый шаг к реализации своих проектов – им предстоит защитить свои работы, сообщают организаторы.

"В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике, - сообщил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Дмитрий Турлаков. - Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей от 18 лет будут названы на Петербургском международном экономическом форуме, а победители от 14 до 18 лет будут награждены в ВДЦ "Океан". Главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии торжественного награждения".

Всего на конкурс "Моя страна – моя Россия" в 2025 году подали заявки 74 тыс. 369 человек из всех регионов России. Конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.

Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса "Моя страна – моя Россия" ВКонтакте. Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" работает уже семь лет, и за это время участниками ее проектов стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира.