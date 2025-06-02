Тюменские ученые разработали программное обеспечение для многофакторной аутентификации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программное обеспечение для многофакторной аутентификации с использованием нескольких биометрических методов проверки данных в операционных системах на базе ядра Linux разработали специалисты Школы компьютерных наук ТюмГУ. Сейчас программа уже способна распознавать пользователя по голосу и по видеоизображению, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ИТ-специалисты отмечают, что количество кибератак на информационную инфраструктуру компаний увеличилось, а кибербезопасность стала значимой сферой жизни. Именно аутентификация является одной из ключевых подсистем информационной безопасности. Она проверяет подлинность субъекта доступа и обеспечивает конфиденциальность информации пользователя.

"Внедрение многофакторной аутентификации на основе биометрических данных пользователя необходимо для повышения уровня безопасности компьютерных систем. Традиционные методы, такие как аутентификация по паролю, не всегда способны обеспечить требуемый уровень защиты учетной записи и данных пользователя. Проанализировав существующие подходы к биометрической аутентификации, мы выявили преимущества их использования в рамках многофакторных систем и рассмотрели актуальные вопросы, связанные с безопасным хранением биометрических данных. Наше решение использует предлагаемые механизмы с целью их интеграции в операционные системы на базе ядра Linux", — сообщил доцент кафедры информационной безопасности Андрей Шабалин.

Программное обеспечение в настоящее время находится на этапе тестирования, которое проходит на Debian-подобных дистрибутивах GNU/Linux, в том числе на Astra Linux, что обусловлено ее критической важностью для информационной инфраструктуры России.

Кроме того, авторы планируют ее дальнейшую интеграцию с голосовым помощником, созданным ими в 2022—2023 годах и используемым в качестве виртуального консультанта по управлению безопасностью инфраструктуры локальной компьютерной сети, а также в образовании. По мнению специалистов, интеграция этих продуктов позволит осуществлять безопасную аутентификацию сетевых администраторов по биометрическим данным и повысить эффективность управления сетевым оборудованием посредством голосовых команд.

Исследование направлено на совершенствование систем безопасности современных операционных систем GNU/Linux и разработку программного обеспечения с открытым исходным кодом. Его результаты опубликованы в сборнике материалов международной конференции IEEE SmartIndustryCon с индексацией в базе научного цитирования Scopus.