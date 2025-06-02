Тюменская область и Таджикистан реализуют проект обучения студентов предпринимательству
Возможность переноса образовательных технологий и создания совместного проекта по обучению предпринимательству для студентов Таджикистана в Международной школе предпринимательства Тюменского государственного университета обсудили в Тюмени 2 июня.
Делегация из Согдийской области республики работает в Тюмени.
Как написал директор международной школы предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров, Тюменская и Согдийская области обменялись возможностями развития.
"Мы увидели, что точек взаимного сотрудничества гораздо больше, чем реализуем на данный момент. В рамках встреч мы обычно обсуждаем развитие туризма и поставки продуктов питания, но у нас есть многочисленные возможности для трансфера технологий. Делегация из Согдийской области была представлена на высоком уровне, в широком составе, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сформировать встречную делегацию из бизнеса Тюменской области. Это позволит нам реализовать новые возможности для сотрудничества как в экономике, так и в культурной сфере", - рассказал Омаров.