Юные железнодорожники Тюменской области открыли новый сезон на ДЖД

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Торжественное открытие пятьдесят шестого поездного сезона состоялось на Тюменской детской железной дороге 1 июня. Праздник начался с торжественной линейки, на которой собрались будущие железнодорожники и их наставники.

Особые даты текущего года придали событию дополнительную значимость. 2025 объявлен Годом железнодорожной славы на РЖД, а детским железным дорогам России исполняется 90 лет. Как отметила начальник Тюменской ДЖД Галина Мезенцева, это время продолжения традиций тех, кто строил магистрали и развивал железнодорожную отрасль страны.

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Масштаб летнего проекта обучения впечатляет своими цифрами. Более 500 юных железнодорожников в возрасте от 12 до 18 лет пройдут практику на учебном полигоне. Это рекордное количество среди предыдущих сезонов. Ребята смогут освоить профессии осмотрщика вагонов, машиниста локомотива, помощника машиниста, дежурного станции и проводника.

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Новинкой сезона стал тематический вагон, посвященный 80-летию Победы. Он вошел в состав поезда и стал частью образовательного маршрута для юных железнодорожников и их пассажиров.

Личный пример демонстрирует Матвей Будим, ученик школы №22, который уже четвертый год обучается на помощника машиниста тепловоза. "В дальнейшем хочу поступить в Уральский государственный университет путей сообщения. Мечтаю связать свою жизнь с железной дорогой", – поделился планами юный железнодорожник.

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Праздничную программу продолжили концертные номера и интерактивы, после чего состоялось увлекательное путешествием на миниатюрном поезде с образовательной частью.

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

"Детская железная дорога не просто учебный полигон – это место, где каждый ребенок может найти свое призвание и получить поддержку в реализации профессиональных амбиций", - подытожила Галина Мезенцева.

Узнать подробности о путешествии по малой магистрали можно здесь.

Инна Кондрашкина