  • 2 июня 20252.06.2025понедельник
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер юго-восточный

Юные железнодорожники Тюменской области открыли новый сезон на ДЖД

Общество, 18:05 02 июня 2025

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Торжественное открытие пятьдесят шестого поездного сезона состоялось на Тюменской детской железной дороге 1 июня. Праздник начался с торжественной линейки, на которой собрались будущие железнодорожники и их наставники.

Особые даты текущего года придали событию дополнительную значимость. 2025 объявлен Годом железнодорожной славы на РЖД, а детским железным дорогам России исполняется 90 лет. Как отметила начальник Тюменской ДЖД Галина Мезенцева, это время продолжения традиций тех, кто строил магистрали и развивал железнодорожную отрасль страны.

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Масштаб летнего проекта обучения впечатляет своими цифрами. Более 500 юных железнодорожников в возрасте от 12 до 18 лет пройдут практику на учебном полигоне. Это рекордное количество среди предыдущих сезонов. Ребята смогут освоить профессии осмотрщика вагонов, машиниста локомотива, помощника машиниста, дежурного станции и проводника.

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Новинкой сезона стал тематический вагон, посвященный 80-летию Победы. Он вошел в состав поезда и стал частью образовательного маршрута для юных железнодорожников и их пассажиров.

Личный пример демонстрирует Матвей Будим, ученик школы №22, который уже четвертый год обучается на помощника машиниста тепловоза. "В дальнейшем хочу поступить в Уральский государственный университет путей сообщения. Мечтаю связать свою жизнь с железной дорогой", – поделился планами юный железнодорожник.

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Праздничную программу продолжили концертные номера и интерактивы, после чего состоялось увлекательное путешествием на миниатюрном поезде с образовательной частью.

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

"Детская железная дорога не просто учебный полигон – это место, где каждый ребенок может найти свое призвание и получить поддержку в реализации профессиональных амбиций", - подытожила Галина Мезенцева.

Узнать подробности о путешествии по малой магистрали можно здесь.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская детская железная дорога

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 02.06.2025В Тюменской области волонтеры помогают проголосовать за объекты благоустройства в 2026 году
19:46 02.06.2025Интроскоп и два металлодетектора установят на тюменском автовокзале
19:29 02.06.2025В Тюмени дорожные службы устраняют последствия ливня
18:45 02.06.2025"Зелёный марафон" Сбера объединил 140 тысяч бегунов в 60 городах России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора