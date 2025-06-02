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В Тюмени шестилетний велосипедист попал под колеса иномарки

Происшествия, 19:12 02 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетний велосипедист попал под колеса автомобиля днем 2 июня на ул. Верхнетарманской, 5 в Тюмени.

По предварительным данным Госавтоинспекции Тюменской области, мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть парковки, не увидев из-за припаркованного автомобиля движущийся Ford. В результате аварии ребенок получил травму руки.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция рекомендует родителям не оставлять без присмотра маленьких детей. Ездить на велосипеде в скверах, на детских площадках, по велодорожкам они могут только в присутствии родителей.

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# велосипедисты , Госавтоинспекция Тюменской области

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