"Зелёный марафон" Сбера объединил 140 тысяч бегунов в 60 городах России

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

140 тыс. бегунов вышли на старт "Зелёного марафона", который прошёл в 60 городах России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, и в белорусском Гомеле. Ещё 150 тыс. человек присоединились, чтобыподдержать спортсменов. В этом году забег состоялся уже в 12-й раз. Участники соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 км.

В Тюмени мероприятие посетили более 9 тысяч человек. Забеги стартовали у мультицентра "Контора пароходства" и проходили по набережной реки Туры. Титульным партнером проекта выступил федеральный застройщик "ЭНКО".

Взрослыепокоряли дистанцию 10 км, участники от 14 лет — 1 км и 4,2 км, дети от 7 до 13 лет —420 м, а малыши от 6 месяцев до года проползли 5 метров. Также участники пробежали 5 км в рамках дружеского забега "5 зелёных верст".

Каждый "Зелёный марафон" несёт глубокий благотворительный смысл. Собранные средства через фонд Сбербанка "Вклад в будущее" в том числе направят на помощь детям на новых и приграничных территориях. Адресно поддержат детские дома, которые требуют быстрого ремонта и оснащения;программы адаптации детей, оставшихся без родителей; программы подготовки будущих первоклассников к школе.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: "Каждый наш шаг сегодня — это подарок детям. Своим примером, своим участием мы должны вдохновить множество других людей участвовать в подобного рода акциях, которые не только оздоравливают и сплачивают, но и помогают в очень важный момент детям, которым мы с вами дарим надежду на лучшее будущее!"

Жители всей страны переводили добровольные пожертвования в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Сбор средств под эгидой "Зелёного марафона"продолжается, при этом в копилку уже поступили 30 млн рублей, Сбер удвоит сумму.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "В этом году мы объединились с беговым сообществом 5 вёрст, а также впервые добавили забег для профессиональных спортсменов – 10 км. Наш спортивный праздник стал еще масштабнее, а количество участников возросло по сравнению с прошлыми годами. К нам присоединились наши партнеры и клиенты, любители спорта и легкоатлеты, и одну из дистанций пробежал глава Тюмени Максим Афанасьев. Мы рады, что тюменцы поддерживают благотворительный забег Сбера.

В забеге среди детей в этом году приняли участие рекордное количество человек – 670 маленьких спортсмена, и еще18 малышей приняли участие в своем первом забеге и получили первые спортивные трофеи. Традиционно,всем, кто дошёл до финиша, вручались медали, а детям — с изображением СберКота.

В программу "Зелёного марафона" в Тюмени вошла обширная развлекательная часть для всех посетителей. Гости спортивного праздника участвовали в конкурсах и выигрывали призы, наслаждались выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов, участвовали в активностях от партнеров и спортивных интерактивах. А также на торжественной церемонии открытия глава Тюмени подарил собаку руководителю сообщества "5 Вёрст".

Соблюдая добрые традиции, которые стоят у истоков "Зелёного марафона", в Тюмениорганизаторы совместно с проектом Тюменского экологического объединения "Экодом" организовали экоакцию – пункты приема пластиковых бутылок, весь собранный пластик был передан на переработку.

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