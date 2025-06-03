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Улица Азата Сагитова появится в жилом районе Березняковский в Тюмени

Общество, 17:12 03 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Именем Азата Сагитова назовут одну из улиц в жилом районе Березняковский в Тюмени. За эту инициативу проголосовали более тысячи жителей областного центра, сообщает администрация города.

Азат Сагитов – выдающийся деятель культуры, образования, журналистики Тюменской области, первый редактор областной татарской газеты "Янарыш", награжден юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100–летия со дня рождения В. И. Ленина".

С инициативой о присвоении улице имени Азата Сагитова выступили ранее совет национально-культурной автономии татар Тюменской области, коллектив редакции газеты "Янарыш" и члены литературного кружка "Эдэби Томэн". Идею поддержал депутат Тюменской гордумы Георгий Муратов, который составил предложение и направил его в городскую комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

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