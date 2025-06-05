Пять исторических зданий Тюменской области обрели инвесторов

| Фото: ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Пять исторических зданий Тюменской области обрели инвесторов. Победители торгов ДОМ.РФ смогут восстановить объекты культурного наследия и использовать их в дальнейшем под организацию коммерческих заведений, общественных пространств.

В числе исторических зданий, которые реконструируют инвесторы, – дом Кремлева в Тобольске. Объект имеет федеральное значение. Находится оно в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь — 294,4 кв. м, период постройки — конец XVIII века. Его можно использовать для жилья, апартаментов, креативного или общественного пространств, медучреждения, детского центра, школы, офисов, организации общественного питания или торговли, отель с парком или садом.

Еще три объекта расположены в Тобольске: здание городских бань, магазин Г. Н. Константинова, магазин купца Д. И. Голева-Лебедева и одно – жилой дом – в Тюмени на ул. Челюскинцев.

Напомним, с 2024 г. госкорпорация ДОМ.РФ выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Для привлечения инвесторов к сохранению культурного наследия ДОМ.РФ при поддержке Минкультуры России разработал и запустил единую цифровую платформу наследие.дом.рф.

Одним из ключевых инструментов для повышения интереса и мотивации инвесторов к работе с ОКН остаётся льготная ставка кредитования. Уже пять кредитных организаций, включая Банк ДОМ.РФ, готовы предоставлять такие займы.

Оксана Корнеенкова