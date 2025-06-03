120 опор освещения установят на дороге от Тобольска до поселка Прииртышский
Опоры освещения устанавливают на участке автомобильной дороги от Тобольска до поселка Прииртышский. Подрядчик завершает работы, из 120 установлены 118 опор, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
В 2025 году на автомобильной дороге Тобольск – Байгара – Курья смонтируют также освещение на участке протяженностью 4,35 км. После установки опор подрядчик приступит к монтажу провода, кронштейнов и светильников. Включить освещение на автомобильной дороге планируют в июле.