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120 опор освещения установят на дороге от Тобольска до поселка Прииртышский

Общество, 15:54 03 июня 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Опоры освещения устанавливают на участке автомобильной дороги от Тобольска до поселка Прииртышский. Подрядчик завершает работы, из 120 установлены 118 опор, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В 2025 году на автомобильной дороге Тобольск – Байгара – Курья смонтируют также освещение на участке протяженностью 4,35 км. После установки опор подрядчик приступит к монтажу провода, кронштейнов и светильников. Включить освещение на автомобильной дороге планируют в июле.

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# уличное освещение

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