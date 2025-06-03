  • 3 июня 20253.06.2025вторник
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер южный

Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования стала партнером TNF

Экономика, 17:45 03 июня 2025

t.me/oilgasforum_TNF | Фото: t.me/oilgasforum_TNF

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования стала партнером Промышленно-энергетического форума TNF. Соглашение подписали председатель ассоциации Рената Абдулина и программный директор форума Александр Сакевич на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Как сообщается в Telegram-канале форума, ассоциация становится официальным партнёром дня "Цифра в ТЭК" на TNF 2025 г. и примет участие в организации событий деловой программы.

"Мы рады объединить усилия с программным комитетом TNF для построения цифровой повестки форума и благодарны за доверие. Ассоциация представляет интересы крупнейших потребителей ПО и оборудования в России — от космической, атомной, транспортной отраслей до добывающей промышленности и банковской сферы, уделяя большое внимание усилению межотраслевого взаимодействия. Уверена, предстоящий форум станет площадкой для рождения новых совместных кросс-отраслевых инициатив, коллабораций и проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны", - уточнила Рената Абдулина.

Подробнее о программе цифрового трека TNF-2025 по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , Александр Сакевич , соглашение о сотрудничестве , цифровизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 03.06.2025Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования стала партнером TNF
17:34 03.06.2025Банкам и некредитным финансовым организациям запрещено информировать граждан с помощью иностранных мессенджеров
17:23 03.06.2025В Тюменской области до 2027 года продлили "налоговые каникулы" для начинающих предпринимателей
16:05 03.06.2025Аграрии Армизонского района засеяли более половины запланированных площадей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора