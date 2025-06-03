Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования стала партнером TNF

| Фото: t.me/oilgasforum_TNF | Фото: t.me/oilgasforum_TNF

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования стала партнером Промышленно-энергетического форума TNF. Соглашение подписали председатель ассоциации Рената Абдулина и программный директор форума Александр Сакевич на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Как сообщается в Telegram-канале форума, ассоциация становится официальным партнёром дня "Цифра в ТЭК" на TNF 2025 г. и примет участие в организации событий деловой программы.

"Мы рады объединить усилия с программным комитетом TNF для построения цифровой повестки форума и благодарны за доверие. Ассоциация представляет интересы крупнейших потребителей ПО и оборудования в России — от космической, атомной, транспортной отраслей до добывающей промышленности и банковской сферы, уделяя большое внимание усилению межотраслевого взаимодействия. Уверена, предстоящий форум станет площадкой для рождения новых совместных кросс-отраслевых инициатив, коллабораций и проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны", - уточнила Рената Абдулина.

Подробнее о программе цифрового трека TNF-2025 по ссылке.