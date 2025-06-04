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Юные тюменские дзюдоисты завоевали награды первенства России

Спорт, 19:41 04 июня 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Юные тюменские спортсмены в составе сборных команд Уральского федерального округа стали призерами Первенства России по дзюдо среди участников до 15 лет. Соревнования прошли в Саратове, участие в них приняли представители восьми федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Уральские спортсмены смогли пробиться в число призеров. Девушки завоевали серебряную награду, опередив дзюдоисток Сибирского и Приволжского федеральных округов, лишь в финале уступили представительницам Южного федерального округа, сообщает региональный департамент спорта.

В составе сборных команд Уральского федерального округа призерами стали Эльвина Юлдашева в весовой категории 57 кг из ЦПСР "Тюмень-дзюдо", Гиорги Амбарданов в категории 46 кг, СШ "Центра дзюдо", и Захар Квелашвили в категории 42 кг.

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