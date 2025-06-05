Тюменца обвиняют в убийстве прохожего
28-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, ночью 20 марта на ул. Кремлевской тюменец поссорился с прохожим.
Подозреваемый нанёс оппоненту удар ножом в шею. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался в медицинском учреждении.
Следователи изъяли орудие преступления, провели осмотр места происшествия и необходимые экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.