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Тюменца обвиняют в убийстве прохожего

Происшествия, 11:41 05 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, ночью 20 марта на ул. Кремлевской тюменец поссорился с прохожим.

Подозреваемый нанёс оппоненту удар ножом в шею. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Следователи изъяли орудие преступления, провели осмотр места происшествия и необходимые экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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# суд , убийство , уголовное дело

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